أحمد حسن يعلن موافقة أروابارينا على ضم فرجاني ساسي لـ بيراميدز

قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، من الوارد رحيله عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم حال تلقيه عرض مالي كبير.
وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فرجاني ساسي تلقى عروض مالية مغرية ومش عاوز الجماهير تتعشم كتير مع احترامي لهم جميعًا وخاصة السيدة التي عرضت بيع قطعة ذهبية تمتلكها لتجديد ساسي".
وتابع: "فرجاني ساسي من الوارد جدًا انتقاله إلى بيراميدز بعدما تم عرضه على مدرب النادي السماوي خاصة أن المدير الفني أروابارينا وافق على اللاعب".
لقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، يشأن موعد ومباراة الفريق أمام نكانا بطل زامبيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
أوضح الاتحاد الأفريقي في خطابه أن المباراة ستقام في السادسة من مساء يوم ١٠ مارس الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
وسيتولى إدارة تحكيم المباراة، الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.
ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.