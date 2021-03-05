ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن يعلن موافقة أروابارينا على ضم فرجاني ساسي لـ بيراميدز

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، من الوارد رحيله عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم حال تلقيه عرض مالي كبير.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فرجاني ساسي تلقى عروض مالية مغرية ومش عاوز الجماهير تتعشم كتير مع احترامي لهم جميعًا وخاصة السيدة التي عرضت بيع قطعة ذهبية تمتلكها لتجديد ساسي".

وتابع: "فرجاني ساسي من الوارد جدًا انتقاله إلى بيراميدز بعدما تم عرضه على مدرب النادي السماوي خاصة أن المدير الفني أروابارينا وافق على اللاعب".

لقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، يشأن موعد ومباراة الفريق أمام نكانا بطل زامبيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أوضح الاتحاد الأفريقي في خطابه أن المباراة ستقام في السادسة من مساء يوم ١٠ مارس الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.


وسيتولى إدارة تحكيم المباراة، الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة عن فرجاني ساسي يكشفها أحمد حسن

أحمد حسن: الزمالك قرر بيع فرجاني ساسي

خالد الغندور: نادٍ مصري يفاوض فرجاني ساسي والزمالك يرفض

الزمالك: فرجاني ساسي لم يوقع لـ بيراميدز

فرجاني يا مزيكا.. مصطفى محمد وعبد الله جمعة يشيدان بأداء ساسي

لو دعمت صفقة فرجاني وفي الآخر راح الأهلي؟.. بشير التابعي: هقتله

ترشيحاتنا

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش

التموين تضبط 7 أطنان لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك.. صور

ميدو: لو تم تغيير اسم بيراميدز بآخر كانت ستتحسن علاقته بالأهلي

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

في ذكرى ميلاد زكي رستم .. تسبب في شلل لوالدته وأصيب بالعمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور

طريقة تحضير الفراخ المشوية والتومية مثل المطاعم

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري