شادي محمد يتوقع فوز الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

أكد شادي محمد نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق أن فريق الأهلي كبير ومتكامل وهزيمته لمباراته الأخيرة في البطولة الأفريقية أمام سيما التنزاني لن تعرقل مسيرة الفريق الرائعة.





وأضاف شادي محمد في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن الأهلي يعد اقوي فريق في المجموعة لذلك فالفريق قادر على تحقيق الفوز في مباراته القادمة امام فيتا كلوب واحتلال قمة المجموعة.





وأضاف أن الفوز ويعقبه فوز اخر سيساهم في عودة الثقة للاعبين.





اما عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي فاز بها الفريق بهدفيق مقابل هدف فأكد ان طلائع الجيش فريق قوي وقدم مباراة رائعة





وأضاف أن التأخر في الفوز للدقائق الاخيره امر طبيعي ويحدث لكل الفرق الكبيرة ولا يعني مطلقا ترجع مستوى اللاعبين.



