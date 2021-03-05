طريقة تحضير الفراخ المشوية والتومية مثل المطاعم





المقادير..





1 عدد دجاج ابيض بدون جلد

½ كوب عصير ليمون طازج

1 رأس ثوم مقشر

1 معلقة كبيرة جنزبيل بودر

1 معلقة كبيرة ملح

1 معلقة كبيرة فلفل اسود

1 معلقة كبيرة شطة

١/٤ كوب زيت ذرة





مكونات التوميه..





1 حبة ليمون عصير

4 معلقة كبيرة نشا

2 كوب ماء

5 فص ثوم

¼ كوب زيت ذرة

1 معلقة صغيرة سكر





طريقة التحضير..

في الكبة نضرب كل مكونات تتبيلة الدجاج "ثوم، ليمون، جنزبل، ملح، فلفل اسود، قليل من الزيت"

تتبل الدجاج بالتتبيلة و تترك لمدة يوم كامل

في جريل ساخنة على النار تدهن الدجاج بقليل من الزيت وتترك حتى تمام النضج من جميع الجهات.





تحضير التومية..

في حلة يتم اذابة النشا مع الماء ثم يرفع على النار ويقلب حتى يصبح سميك القوام ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد

يوضع الخليط في الخلاط مع الليمون و الملح و السكر و الثوم ثم يتم ضربهم جيدا