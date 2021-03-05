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منوعات

بسبعة أرواح.. ركاب قطار ينقذون قطة من الموت في اللحظات الأخيرة.. شاهد

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:49 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فوجئ ركاب أحد القطارات السريعة في بريطانيا بوجود قطة على سطح أحد القطارات غادرت من المحطة التي انطلق منها القطار في بداية الرحلة و لم يراها أحد . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن كاميرات المراقبة في محطة قطار لندن لأتقطت وجود قطة على سطح الأقطار و لم تتحرك منذ مغادرته المحطة الرئيسية . 

قطعت القطة مسافة طويلة و هي في ذلك الوضع تصل لـ 125 ميلا و هي ثابته في مكانها دون ألأن تتحرك، و رصدت كاميرات المراقبة تلك القطة في كل المحطات، و أكدت التحريات أن القطة ظلت في نفس المكان منذ خروج القطار حتى وصوله إلى لندن . 

تعجب ركاب القطار من ثبات القطة طيلة تلك المسافة دون ان تتحرك مرة على الأقل، و قال مدير المحطة أن  تلك القطة بالفعل بسبعة أرواح لأنها لم تتحرك من مكانها في كل المحطات التي مرت بها او تنزلق فقد كانت تتمتع بثبات كبير على مقدمة القطار 

جدير بالذكر أن مدير المحطة أوضح أن كاميرات المراقبة رصدت القطة منذ أن وضعت نفسها أعلى مقدمة القطر و ثبتت مخالبها في المكان حتى لا تنزلق مع تحرك عجلات القطار حتى وصولها سالمة دون أي مشكلة و خرجت من المحطة فور وصولها و كأنها أحد الركاب . 

بسبعة أرواح.. ركاب قطار ينقذون قطة من الموت في اللحظات الأخيرة.. شاهد
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