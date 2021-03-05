نجم النجوم .. مدحت عبد الهادي مهنئًا شيكابالا بعيد ميلاده

هنأ مدحت عبد الهادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ35.





ونشر "عبد الهادي" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع شيكابالا وكتب عليها معلقًا: "كل سنة وانت طيب يانجم النجوم".





ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وكانت بعثة الزمالك وصلت أول أمس إلى تونس، وتوجه الفريق أمس لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.



