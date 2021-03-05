ختام فعاليات القافلة الاجتماعية الطبية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي ب الوادي الجديد ، عن الانتهاء من تنفيذ فعاليات القافلة الاجتماعية الطبية بالتعاون مع عدد من المؤسسات، وذلك في إطار التعاون المثمر والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ومديرية التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وقال محمد منير العديسي، مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في بيان صحفي ، إن القافلة استهدفت توزيع 1000 كرتونة على القرى المدرجة في مبادرة "بيت يحمينا" وهي قرية الجزائر بمركز الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس.





ومن جانبها أكدت أسماء حجازي، مدير الطوارئ والاغاثة بالتضامن الاجتماعي، أن القافلة تضمنت توزيع 1000 بطانية على الأسر الاولى بالرعاية ببعض القرى على مستوى مركزي الخارجة وباريس بالإضافة إلى توزيع 120 نظارة وإجراء 20 عملية عيون لحالات بقرية جورمشين 7.

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من جانب اخر دشن مجموعة من المتطوعين من الشباب بقرية البشندي بواحة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، امس الخميس، حملة للتطهير والتعقيم ضمن مبادرتهم لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرى البشنـدي برئاسة المهندس ماهر حسين والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط برئاسة المهندس عبد الحكم جبالي وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.





استمر عمل فريق المتطوعين من شباب البشندي، في عمليات التطهير والتعقيم وتطهير القريه والشوارع والمصالح الحكومية ودور العباده وأماكن تردد المواطنين والمحلات التجارية وأغلب المنازل، وقد قدم شباب القرية المتطوعين مثالًا يحتذى به في العمل المجتمعي والمشاركة والحرص على مصلحة القرية والإهتمام بالمحافظة عليها وتطهيرها.





وأوضح المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط، اليوم الخميس، أن الحملة متواصلة بجهود تطوعية ينفذها الشباب، موكدًا أن أعمال التطهير مستمرة في كل الأماكن داخل المركز مستهدفة الشوارع والطرق والأماكن الحيوية والإدارات الخدمية بالمركز، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



