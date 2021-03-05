نفسية وجسدية.. جمال شعبان يقدم 10 نصائح لصحة أفضل.. تعرف عليها

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح والعادات الصحية التي تجعل كل شخص يتمتع بصحة نفسية وجسدية أفضل وتساعد في التخلص من الأمراض.









الوصايا العشر لـ صحة الجسد والنفس "، وهما .... كتب جمال شعبان في منشوره "