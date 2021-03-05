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مرأة

نفسية وجسدية.. جمال شعبان يقدم 10 نصائح لصحة أفضل.. تعرف عليها

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:01 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاجر هانئ
كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح والعادات الصحية التي تجعل كل شخص يتمتع بصحة نفسية وجسدية أفضل وتساعد في التخلص من الأمراض.


كتب جمال شعبان في منشوره "الوصايا العشر لـ صحة الجسد والنفس"، وهما .... 
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1-أشعة الشمس والتعرض لها
‏‎2- كثرة شرب الماء
‏‎3- النوم الكافي ليلًا
‏‎4- الهواء الطلق النقي
‏‎5- المشي نصف ساعة يوميًا
‏‎6- الغذاء الصحي المتوازن
‏‎7-الصلاة وهي غذاء للروح لا يمكن الاستغناء عنه
‏‎ً8-الصدقة والبذل والعطاء
‏‎9- القناعة
‏‎10- الابتعاد عن الحقد والحسد والغل والغيرة والحزن
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