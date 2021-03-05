درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5-3-2021 بمحافظات مصر

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :





القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22

شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 22

طنطا الصغرى 12 والعظمى 22

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21

درالإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

بلطيم الصغرى 13 العظمى 20

مطروح الصغرى 13 والعظمى 19

السلوم الصغرى 10 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 12 العظمى 21

دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21



