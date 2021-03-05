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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5-3-2021 بمحافظات مصر

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:17 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5- 3- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوي أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد  وأن يكون الطقس مائل للبرودة  ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن حالة الجو متقلبة، والجميع متردد فى اخراج الملابس الشتوية.
    
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

القاهرة الصغرى 12 والعظمى  22
 
شبين الكوم  الصغرى 12 والعظمى 22
 
طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
 
درالإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
 
بلطيم الصغرى 13 العظمى 20
 
مطروح الصغرى 13 والعظمى 19
 
السلوم الصغرى 10 والعظمى 18
  
بورسعيد الصغرى 12 العظمى 21
 
دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
 
الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 22
 
الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21


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