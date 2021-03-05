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تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم الجمعة

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:25 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر ورحمة خالد، اليوم الجمعة، تقريرا فيديو خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، والتى ظهرت أن جميع الطرق لا يوجد بها أى زحام.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم الجمعة هادئة، وذلك يرجع الي ان  اليوم إجازة أسبوعية، ويشهد طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر  بعض الزحام.

وكشفت هبة ماهر، إن هناك حادثة على الطريق قبل دخول المدينة/ ولكن رجال المرور متواجدين فى الشوراع، ويتعاملون مع الحادثة.

وقالت رحمة خالد، إن هناك بعض المواطنين تسير بسرعات عالية، وتتسبب فى حوادث.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتي الكيلو ٦٠ بعد غلقه  في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة. 

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت بعض الطرق فى الأيام الماضية بسبب الشبورة المائية. 

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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