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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 5-3- 2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:26 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة 5-3- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل  3 جنيه للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 4  للكيلو

الفاصوليا تسجل 10  جنيهات للكيلو

الكوسة بـ 7 جنيه للكيلو

الملوخية  بـ5 جنيهات للكيلو 

القلقاس 12 جنيه لليكلو

الخياربـ 5 جنيه للكيلو 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال  5 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الجوافة 8 جنيهات
التفاح 25  جنيها


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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