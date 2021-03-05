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حوادث

تفاصيل شحوط مركب صيد ونجاة طاقمه شمال شرق الغردقة

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:13 ص
شحوط مركب
شحوط مركب
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إبراهيم جادالله

تعرض مركب صيد ليلة أمس للشحوط على الشعب  المرجانية شمال شرق مدينة الغردقة وبالتحديد شرق الجونة بحوالي 3 ميل بحري، حيث كانت قادمة من السويس.


وقد استقر المركب على الشعاب المرجانية بعد شحوطه حيث أرسل بحارة المركب اشارة استغاثة تلقتها محافظة البحر الأحمر وبدورها أرسلت لجميع الجهات المختصة التي تحركت لانقاذ المركب من الحادث


وأفادت التقارير أنه لم ينتج إلى إصابات من طاقم المركب نتيجة الحادث. 



أوضح المحافظ فى تصريحات صحفية أنه يتابع بنفسه لحظيًا جهود ومحاولات الإنقاذ، حيث أجرى العديد من الاتصالات بقيادة الأسطول الجنوبي للقوات البحرية والقاعدة البحرية، وتحركت وحداتها بالفعل لإنقاذ المركب، بعدما حددت موقعه.

 

كشف محافظ البحر الأحمر أنه تم إجراء العديد من الإتصالات الهاتفية بطاقم المركب للإطمئنان عليهم، وطمأنة أسرهم، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار بيان شامل بكل التفاصيل عقب انتهاء عملية الإنقاذ.

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