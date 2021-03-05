أمجد الحداد: التطعيمات هى خير علاج للقضاء على الفيروسات

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن التطعيمات هى خير علاج للقضاء على الفيروسات، موضحًا أنه على مر التاريخ نشهد أن الجميع يحصل على تطعيمات للوقاية مثلا من شلل الأطفال، والالتهاب الكبدي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا الذى يتم تطعيم به المواطنين فى مصر أمن.





ولفت إلى أن الدولة المصرية هى من تخيرت هذا اللقاح، ولذلك على الجميع الاطمئنان، فلا خوف من هذا اللقاح، وكشفت لقاح كورونا يحمى كبار السن من الإصابة والوفاة بكورونا.





وأشار إلى أن الشخص الذى يحصل على لقاح كورونا يحمى نفسه، ويحمى المجتمع من هذا الفيروس الخطير.





وأوضح أن العالم يشهد انخفاضا فى أعداد الإصابات بكورونا بعد البدء فى حملات التطعيم، وكشف لقاح كورونا لا يتسبب فى أى مشكلات صحية.





وكشف أن هناك دراسات تؤكد أن المتعافى من كورونا من الممكن أن يحصل على جرعة احدة من اللقاح وليس أثنين.





وأوضح أن وزارة الصحة بمصر أتاحت جميع التسهيلات لكى يستطيع المواطنين التسجيل للحصول على لقاح، فهناك 40 مركزا بالمحافظة من أجل حصول المواطنين على اللقاح، وأن المواطن الذى لا يستطيع استخدام الموقع الخاص بالتسجيل فمن الممكن أن يقوم بالتسجيل يدوى من خلال الوحدات الصحية التى أعلنت عنها الوزارة.



