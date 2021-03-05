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استثمارات بـ900 مليار جنيه لحل المشكلة.. أستاذ اقتصاد: مصر في مرحلة الفقر المائي..فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر في مرحلة خط الفقر المائي العالمي، مما يسبب ضغطا كبيرا على الأمن المائي والغذائي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل في أكثر من اتجاه، في ملف ترشيد الاستهلاك المائي.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مشروع "تحلية مياه البحر " من ضمن مشروعات توفير استهلاك المياه ، إلى جانب تنقية مياه الصرف الصحي، متابعا: " 900 مليار جنيه استثمارات لتحلية مياه البحر وتوفير مياه الري " .

وتابع : مشروع "تبطين الترع" والري الحديث ضمن خطط الدولة لترشيد الاستخدام المائي ، والذي يوفر 5 مليارات متر مكعب من المياه.

وأكمل : الري الحديث يساهم في توفير المياه ، من خلال التوسع في تكنولوجيا الري بالتنقيط ، والتي توفر 15% من المياه المستخدمة في الزراعة .

ولفت إلى أنه لابد من بذل المزيد من الاستثمارات في ترشيد استهلاك المياه ، لتحقيق التكافؤ مع الزيادة السكانية .
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