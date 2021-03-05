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جامعة حلوان في أسبوع.. تبدأ عقد الاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض .. ورئيس الجامعة يعلن قرارات مهمة للتيسير على الطلاب أثناء فترة الامتحانات

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
رئيس جامعة حلوان يعلن عن قرارات مهمة للتيسير على الطلاب أثناء فترة الامتحانات
تمريض حلوان تبدء عقد الاختبارات الإلكترونية
بالتعاون مع وزارة الآثار .. جامعة حلوان تطلق ويبينار "إعادة تخيل المتاحف" 




شهدت جامعة حلوان  على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين والمهتمين، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان  من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

حيث قامت كلية التمريض بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإجراء الاختبارات الإلكترونية، حيث تعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية، والتي تبث من المجلس الأعلى للجامعات.

وقد أجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي وكلية الخدمة الاجتماعية والمعامل المركزية بالجامعة، حيث قامت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم الدعم المعنوي منها للطلاب، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات ، وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت إشراف تنفيذى من قبل دكتور مختار بكر، مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب، دكتور منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمى، والدكتورة سامية على، مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.


كما قد أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة جولة تفقدية لمتابعة سير عملية الامتحانات والاطمئنان على متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تضمن صحة الطلاب و سلامتهم، مع التشديد على متابعة قياس درجات الحرارة، والتعقيم والتطهير المستمر، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من حافلات وكراس متحركة  لكل من يحتاج إلى ذلك، وعربات إسعاف وغرف للعزل لحالات الاشتباه. 

وتفقد رئيس جامعة حلوان خلال الجولة منافذ دخول وخروج الطلاب حيث تم فتح ٢٤ منفذًا تيسيرًا على  الطلاب وتجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين  ، وشملت الجولة محطة مترو جامعة حلوان وذلك بعد التواصل مع المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، والتقى رئيس الجامعة خلالها بالمهندس سيد الحسيني نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل بهيئة مترو الأنفاق، وتم الاتفاق على فتح منفذ آخر لخروج الطلاب من المحطة بالإضافة إلى المنفذ الأول وذلك لتيسير خروج الطلاب إلى الجامعة ومنع ازدحامهم خلال ساعات الذروة.

كما اتفق الجانبان على الدفع بقطارات إضافية  من محطة حلوان تكون مخصصة لطلاب الجامعة بعد خروجهم من لجان الامتحانات لتقليل الكثافات بمترو الأنفاق.


و قد اطلقت فعاليات الويبينار العلمي الذي ينظمه مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي بجامعه حلوان وإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة الآثار، تحت عنوان (إعادة تخيل المتاحف ومواقع التراث في ظل تحديات فيرس كورونا المستجد) والذي يقام تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بمشاركة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة. 

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