ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سنطلق النار عليكم.. جيش ميانمار يهدد بقتل المتظاهرين عبر "تيك توك"

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:23 ص
جندي في جيش ميانمار
جندي في جيش ميانمار يهدد المتظاهرين عبر تيك توك
Advertisements
محمد عثمان
هدد جنود في جيش وشرطة ميانمار، المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري، بإطلاق النار عليهم في حال تجددت الاحتجاجات في الشوارع.

واستخدم جنود في الشرطة والجيش اللذين يسيطر عليهما قادة الانقلاب، تطبيق "تيك توك" الصيني، لتوجيه تهديدات بالقتل إلى المتظاهرين، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت مجموعة الحقوق الرقمية في ميانمار، إنها عثرت على أكثر من 800 مقطع فيديو مؤيد للجيش، يهدف لتهديد المتظاهرين، في الوقت الذي تزداد فيه إراقة الدماء، بعد مقتل 38 متظاهرًا أمس، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة الحقوقية في ميانمار أن هناك المئات من مقاطع الفيديو التي بثها عدد من الجنود الذين يرتدون زي الجيش والشرطة، وهم يوجهون تهديدات للمتظاهرين، وفي أحد المقاطع التي رصدتها وكالة "رويترز" ظهر شخص يرتدي زي الجيش ويحمل بندقية يوجهها إلى الكاميرا ويقول للمتظاهرين: "سأطلق النار على وجوهكم اللعينة. أنا استخدم رصاصا حيا".

وتابع قائلًا: ""سأقوم بدوريات في المدينة كلها الليلة وسأطلق النار على كل من أراه ... إذا كنت تريد أن تصبح شهيدًا، فسأحقق أمنيتك".

وتقول "رويترز"، إن "تيك توك" هي أحدث منصة للتواصل الاجتماعي، لكنها تعاني من انتشار المحتوى الخطير والخطاب الذي يحض على الكراهية والمعلومات المضللة في ميانمار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جيش ميانمار يكشف حقيقة وقوع انقلاب عسكري

أول صور من ميانمار عقب استيلاء الجيش على السلطة

جيش ميانمار يعلن حل الحكومة ويعين 11 وزيرا جديدا

بايدن يعلن إجراءات عقابية عاجلة للرد على انقلاب ميانمار

بعد انتشار الجيش.. مظاهرات جديدة في ميانمار

سحب الأموال من بنوك جيش ميانمار

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-3-2021

محمد وهند.. قصة زواج شاب ببطلة من ذوي القدرات: حلمي الرئيس يحضر فرحي.. فيديو

أفضل صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة

10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

الأرض تهتز على مدار 24 ساعة۔۔ أيسلندا تتعرض لـ17 ألف زلزال الأسبوع الماضي

الفراخ البلدى بـ 39 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

انخفاض ملحوظ..تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

تعرفا على شابين بالفيس بوك.. الأمن يكشف مكان فتاتين الدقهلية المختفيتين

انتهاء حضانة الطفل بعد بلوغه سن 15 سنة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بعد تأكيد الأطباء الوفاة .. مفاجأة في جثة شاب يكتشفها طبيب التشريح

شوبير يكشف تطورات جديدة ومهمة عن أزمة كهربا وموسيماني

أخبار الرياضة.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح بقرب رحيله من ليفربول.. بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أحمد حسن يحسم الجدل حول رحيل كهربا عن الأهلي عقب أزمته الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور