الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية اللواء كمال عامر..يتصدر نشرة أخبار البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية،الصادرة اليوم، الجمعة.
صدى البلد:
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية اللواء كمال عامر لرتبة فريق فخري و منحه وشاح النيل.
الأهرام:
مدبولى: الحكومة نجحت في سد أعباء المتأخرات التصديرية وبدأنا خطوات ملموسة في صناعة وإحلال السيارات.
وزير التعليم يحسم الجدل حول تنسيق الثانوية العامة ويكشف بأي طريقة تحتسب درجات الإعدادية.
المصري اليوم:
متحدث الإسكان: إنتهينا من إنشاء 5 مدن قبل الوقت المحدد.
الأخبار:
وزيرة الغلابة..القباح تحتضن طفلة بلا مأوى في بني سويف.
مصراوي:
قوافل "نور حياة" تستقبل 3000 مريض على مدار يومين.
اليوم السابع:
التموين: انطلاق معرض أهلا رمضان 4 أبريل في 1252 منفذا بتخفيضات 15 لـ35%.
الشروق:
الكهرباء : الانتهاء من تركيب 210 آلاف عداد مسبوق الدفع خلال عام ونصف.
الوطن:
التأمينات: صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه..الأحد.
الهلال اليوم:
الصحة تكشف عدد مصابي كورونا .
الشرق الأوسط:
أوروبا ملقحة بالكامل نهاية الصيف.