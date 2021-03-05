الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية اللواء كمال عامر..يتصدر نشرة أخبار البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية،الصادرة اليوم، الجمعة.



صدى البلد:

الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية اللواء كمال عامر لرتبة فريق فخري و منحه وشاح النيل.



الأهرام:

مدبولى: الحكومة نجحت في سد أعباء المتأخرات التصديرية وبدأنا خطوات ملموسة في صناعة وإحلال السيارات.

وزير التعليم يحسم الجدل حول تنسيق الثانوية العامة ويكشف بأي طريقة تحتسب درجات الإعدادية.



المصري اليوم:

متحدث الإسكان: إنتهينا من إنشاء 5 مدن قبل الوقت المحدد.



الأخبار:

وزيرة الغلابة..القباح تحتضن طفلة بلا مأوى في بني سويف.



مصراوي:

قوافل "نور حياة" تستقبل 3000 مريض على مدار يومين.



اليوم السابع:

التموين: انطلاق معرض أهلا رمضان 4 أبريل في 1252 منفذا بتخفيضات 15 لـ35%.



الشروق:

الكهرباء : الانتهاء من تركيب 210 آلاف عداد مسبوق الدفع خلال عام ونصف.



الوطن:

التأمينات: صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه..الأحد.



الهلال اليوم:

الصحة تكشف عدد مصابي كورونا .



الشرق الأوسط:

أوروبا ملقحة بالكامل نهاية الصيف.









