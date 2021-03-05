القوى العاملة تشارك في اجتماعات مجلس إدارة "العمل العربية".. غدا

يشارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا السبت، في اجتماعات الدورة 94 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية من خلال المنصة الإلكترونية "زوم"، وذلك بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.





وتناقش الدورة عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 93 لمجلس إدارة المنظمة 24 أكتوبر 2020 بالقاهرة.





ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التي سددت مساهمتها في موازنة المنظمة، فضلا عن تقرير نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين (93) لمجلس الإدارة أكتوبر 2020 ، و (94) لمجلس الإدارة مارس 2021.





ومن المقرر أن ينظر المجلس في تعديل مشروع جدول أعمال الدورة (47) لمؤتمر العمل العربى 2021، ومناقشة مذكرة وزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية بشأن الخطة الإستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة 2022 - 2025 ، وتعديل مشروع جدول أعمال الدورة (48) لمؤتمر العمل العربى 2022 فضلا عن مناقشة المسائل المالية والخطة والموازنة (2023 – 2024)، وتشكيل لجنة الخبراء القانونيين، وتكريم رواد العمل العرب.





كما يستعرض المجلس تقريرًا عن نتائج أعمال لجنة الحريات النقابية (40) ، وتقرير آخر عن نتائج أعمال الدورة (41) للجنة الخبراء القانونيين، بخلاف تقريرا عن نتائج أعمال الدورة (19) للجنة شئون عمل المرأة (27 يناير 2021)، بالإضافة إلي التقارير التكميلية للمدير العام للمنظمة حول نتائج أعمال الدورة (50) للجنة التنسيقية العُليا للعمل العربى المشترك، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة (107) المجلس الإقتصادى والإجتماعى (فبراير 2021).