بلاش شوكولاتة كتير.. نصائح هامة للطلاب خلال فترة الامتحانات

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان "التغذية المناسبة ونوعيات الأطعمة والمشروبات التى تساعد أبنائنا على التركيز وقت المذاكرة والامتحانات".





قال الدكتور كريم جمال عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن التغذية مهمة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وهناك أشياء يجب تجنبها والابتعاد عنها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هناك أخطاء، يرتكبها الطلاب فى فترة الامتحانات منها: تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة، موضحًا أن زيادة كميات التنبيه يكون هناك حالة من القلق وعدم التركيز.





وكشف أن تناول الوجبات السكرية، لها تأثير سلبي على جسم الإنسان، ويكون هناك هبوط بعد فترة، وطالب بعدم تناول شوكولاتة بشكل كثيرة، وأكد أن عدم تناول المياه له تأثير سلبي ولذلك ننصح بتناول المياه بشكل مستمر طوال اليوم".



