صحف السعودية.. تكريم محمد بن سلمان بجامعة الدول العربية.. نشاطً للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية.. إسقاط وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي

نائب رئيس الشورى: تكريم ولي العهد من جامعة الدول العربية مستحق

تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية على بعض مناطق المملكة

إسقاط وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط

ضبط متجر أنشأ 184 موقعًا إلكترونيًا لتسويق السلع المغشوشة

تناولت الصحف السعودية اليوم، الجمعة عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

فى صحيفة عكاظ عدّ نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، منح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شهادة درع «العمل التنموي العربي لعام 2021م» من جامعة الدول العربية تكريمًا مستحقًا.

وأكد أن التكريم الذي حضره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان من الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة، تكريم من العرب لشخصية قدمت نموذجًا ناجحًا ومُلهمًا في مجال التنمية الشاملة.

وأشاد السلمي بإطلاق الأمير محمد بن سلمان لعدد من المشاريع التنموية الرائدة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية والرياضية، التي تعد نقلةً نوعيةً وحضارية في مجال التنمية الشاملة ترسخ المكانة الكبيرة والمحورية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفى صحيفة عاجل توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وعوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقة الرياض «الأفلاج، السليل، الدوادمي، الخرج، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح، عفيف، شقراء» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.



ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقتي نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» والرياض «الخرج، العاصمة، رماح».

وفى صحيفة الوئام أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أنه تم إسقاط وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفى صحيفة الجزيرة قادت متابعة ورصد وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية المخالفة إلى رصد متجر إلكتروني صيني مخالف يستهدف السوق السعودي بالبضائع الرديئة والمغشوشة والعروض الوهمية، ويستغل منصات التواصل الاجتماعي للترويج والإعلان عن تلك السلع مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال للمستهلك وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة.

وحجبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة 184 موقعًا إلكترونيًا بمسميات مختلفة تعود للمتجر بعد رصد استخدامه لبريد إلكتروني واحد في جميع هذه المواقع.

وكان المتجر الإلكتروني بدأ الإعلان عن بضاعته باللغة العربية وبعملة الريال السعودي من خلال موقع إلكتروني واحد وفور حجبه قام بإنشاء 5 مواقع أخرى تمت ملاحقتها وحجبها، ليقوم بعد ذلك بإنشاء 184 موقعًا بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين في السوق السعودي وتضليل الجهات الرقابية.

ويعرض المتجر المذكور من خلال روابطه المتعددة أصنافًا متعددة من السلع الاستهلاكية الرديئة والمغشوشة تشمل الأجهزة الإلكترونية، والعطورات ومستحضرات التجميل، والحقائب والأحذية والملبوسات، وأجهزة العناية الشخصية (الحلاقة)، وغيرها.

