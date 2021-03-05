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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تعلن عن هاتفها القوى Galaxy Xcover 5.. نوبيا تطلق رسميا سلسلة الألعاب Red Magic 6

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:04 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب رسميا عن هاتف المهام الشاقة Galaxy XCover 5، وهو جهاز ذكي صغير أكثر متانة موجه للعاملين في بيئات العمل الصعبة، يمكنه امتصاص الصدمات عند السقوط من ارتفاع 1.5 متر، يمتاز بميزة مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، مما يمكنه من قضاء أكثر من 30 دقيقة تحت الماء حتي عمق 1 متر من المياه.


تختبر شركة تويتر Twitter، طريقة جديدة لعرض التغريدات التي ترتبط بصفحات منتجات التجارة الإلكترونية، حيث ستسمح لمستخدميها التسوق من خلال التغريدات، مثل المنتجات في متجر شوبيفاي Shopify.


كشفت شركة نوبيا Nubia، عن أحدث هواتف سلسلة Red Magic المخصصة للألعاب، والتي تضم طرازين جديدين هما Red Magic 6 و Red Magic 6 Pro، وهي أول هواتف ذكية رائدة تمتاز بمعدل تحديث للشاشة يبلغ 165 هرتزا في الثانية.


لا يعلم معظم الأشخاص أي معلومات عن الباور بانك، حيث يواجه بعض مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة كبيرة عند نفاد طاقة البطارية أثناء وجودهم بالخارج، مما يصعب عليهم في الوقت نفسه العثور على مقبس كهربائي لشحن الجهاز واستعادة طاقته من جديد، وقد أدى ذلك لظهور جهاز محمول يدعى "الباور بنك" أو بنك الطاقة، وهو يمد بطارية جهازك بالطاقة أثناء تحرك، ولكن ليست هذه كل المعلومات عن الباور بانك.


أضافت خدمة التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، دعما لميزتي إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر تطبيقها المخصص ﻷجهزة الحاسبات الشخصية والمكتبية، والمعروف أيضا باسم WhatsApp Web.
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