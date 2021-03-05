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باحث إسلامي: رحلة الإسراء والمعراج نفحات ربانية لرسول الله بعد أذى كبير

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:00 ص
محمد حسن، محاضر وباحث
محمد حسن، محاضر وباحث بالشريعة الإسلامية
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إسراء صبري
قال محمد حسن، محاضر وباحث بالشريعة الإسلامية: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على رسول الله صلى يوم الجمعة لأن الصلاة تعرض على الرسول يوم الجمعة.

وأضاف "حسن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ان رحلة الإسراء والمعراج تحتوي على نفحات كثيرة، معقبا: النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للكثير من المشاكل خلال دعوته، خاصة بعد وفاة زوجته وعمه.

وأوضح، ان الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكان جديد من أجل نشر الإسلام، نتيجة عدم تصديقه من قبل الكثير، معقبا: الرسول توجه من مكة إلى الطائف حتى يدعو إلى دين الله في مكان جديد.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بعد رفض دعوته، معقبا: في لحظة تضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله قرر الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب السماوات السبع.

وأكمل: أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام إلى الرسول ، معقبا: الله سبحانه وتعالى بعث جبريل ليكون رفيق رسول الله خلال رحلته إلى الإسراء والمعراج.

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