استعدادات مكثفة للصحفيين لاستقبال الناخبين بالمواد المطهرة

استعدت نقابة الصحفيين لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية بالمواد المطهرة والتعقيم ضد فيروس كورونا .





ووفرت النقابة كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات على أبوابها استعدادا لاستقبال الوافدين للتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية





وعقدت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، علي مقعد النقيب، و6 أعضاء مجلس النقابة، اجتماعا بالمرشحين، والذي اتفق الجميع خلاله على ضرورة سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية من وباء " كورونا ".





كما تم طرح بديل لإجراء الانتخابات داخل النقابة، علي أن تجرى في شارع عبد الخالق ثروت " محيط المبنى "، وستجري تحت إشراف قضائي كامل " اقتراع وفرز " ، كما تنبئ الجميع بعدم إتمام الجمعية العمومية التي سيتم الدعوي إليها يوم الجمعة ٥ مارس.









وأتفق الجميع خلال الاجتماع أيضا علي أنه ربما تقام الانتخابات في ١٩ مارس الجاري بحضور على الأقل قرابة ٢٥٠٠ عضو جمعية عمومية على، بالإضافة إلي أنه جاري تحديد مكان الفرز داخل المبنى، ولو أتيح أن يكون الفرز في مكان الاقتراع سيتم ذلك.



