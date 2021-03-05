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هل صعد رسول الله إلى السموات السبع بالروح فقط.. باحث إسلامي يجيب

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:03 ص
محمد حسن، محاضر وباحث
محمد حسن، محاضر وباحث بالشريعة الإسلامية
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إسراء صبري
قال محمد حسن، محاضر وباحث بالشريعة الإسلامية، إن المسجد الأقصى كان قبلة المسلمين قبل مكة المكرمة، منوها إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل من قبة المسجد الأقصى بقعة من النور يهتدي بها المسلمون.


وأضاف "حسن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، بعد انتهاء رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات السبع، كذب الكفار رسول الله ورحلته، إلا صديقه أبو بكر الصديق.

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام برحلة الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا، معقبا: وتكذيب الكفار لرحلة رسول الله أكبر تأكيد على أن الرحلة تمت بالروح والجسد.


وأوضح، الله سبحانه وتعالى قدم لرسول الله هدية خلال رحلته إلى الإسراء والمعراج، وهي الصلاة، والتى هي معراج الدنيا، لأنها فرضت في السموات السبع.
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