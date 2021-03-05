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اقتصاد

جهاز السادات: تنفيذ خطوط نقل كهرباء بأطوال 23.5 كم لتغذية مناطق بالمدينة

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:30 ص
مدينة السادات
مدينة السادات
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، عن الانتهاء من تنفيذ خطوط نقل كهرباء جهد 66 ك.ف بإجمالى أطوال 23.5 كم لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة، باستخدام أبراج single pole  و" هاى ماست أحادى " لأول مرة بمدينة السادات.



وأوضح المهندس علاء منيع، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الخط الرابط بين محطة المحولات الصناعية ومحطة المطورين بطول 3.5 كيلو متر، وخط الربط بين محطة الحى المتميز ومحطة المطورين بطول 20 كليو مترا.

من جانبه قال المهندس إبراهيم الطاهر مدير عام الكهرباء، أنه لم يتم استخدام الأبراج الهيكلية المعتاد إنشاؤها فى خطوط نقل الكهرباء إلا عند نقاط البداية والنهاية ومناطق تقاطعات الطرق، وتم إستخدام الأعمدة الأحادية تماشيا مع رؤية الدولة فى تطوير القطاعات والخدمات، لافتًا إلى أن مميزات تلك الأبراج توفير المساحات الأرضية  حيث أقيمت تلك الخطوط على طرق رئيسية تخدم المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية، كما أنها تضيف مظهرا جماليا وحضاريا فى سابقة هى الأولى من نوعها فى طرق نقل الكهرباء فى المدينة.
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