ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يستقبل كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال مارس

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
 أكد أمين عام وزارة الصحة مسئول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة أن فيروس كورونا لا يزال يعلمنا الكثير في عامه الثاني، وشهد الأردن زيادة في أعداد الاصابات ونسب الإيجابية والوفيات والدخول للمستشفيات وغرف العناية الحثيثة.

وبحسب وكالة عمون، قال خلال مقابلة مع التليفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك الجمعة، إن السلالة البريطانية أصبحت السائدة في العالم وهي أكثر انتشارًا.

وأضاف أننا في الأردن نستطيع المرور من خلال الصعاب، ولكن علينا دائما الالتزام بمعايير الوقاية كالكمامة والابتعاد عن التجمعات حتى نستطيع عبور الأزمة.

وشدد على ضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وقد تكون أعداد اللقاحات شحيحة الآن ولكنها لن تكون شحيحة في المستقبل، والشح باللقاحات في مختلف دول العالم.

وبين أنه تم توزيع 120 ألف جرعة لقاح في الأردن وهناك اتفاقيات ثنائية مع الشركات الكبرى المنتجة للمطاعيم، واتفاقية ضخمة مع تحالف كوفاكس، وستصل الأردن كميات جيدة جدا من اللقاح في شهر مارس الحالي.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيكون فرصة لمن غاب عن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأشار إلى أن هناك لقاحات لا تغطي السلالة الجنوب افريقية، ولدينا في الأردن السلالة البريطانية واللقاحات تغطي هذه السلالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا

الأردن يعلن موعد بدء برنامج التطعيم الوطني ضد كورونا

الأردن يبدأ غدا تطعيم مواطنيه ضد فيروس كورونا المستجد

الصحة الأردنية: لقاح سينوفارم آمن بنسبة 90% لمنع الإصابة بـ كورونا.. فيديو

شاهد.. ملك الأردن يتلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا

أمريكا محلك سر.. أرقام مخيفة لإصابات كورونا وعجز كبير في اللقاحات

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

"الخليج" الإماراتية: أزمات سوريا وليبيا وفلسطين واليمن في طريقها للحل السياسي بعد اجتماع القاهرة

"إف بي آي" تعتقل مسئولا سابقا في إدارة ترامب بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول

تؤثر على الكبد والكلى.. أضرار حبوب إنقاص الوزن

شادي محمد يوجه نصيحة لـ موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب

جنازات كل ساعة.. دولة جديدة تتصدر مصابي ووفيات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور