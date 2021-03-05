استعدادات شعبية في العراق لاستقبال بابا الفاتيكان ..شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من الاستعدادت الشعبية بالعراق، على خلفية زيارة بابا الفاتيكان لها، والتي تستمر حتى يوم الأثنين.





يستعد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى زيارة لدولة العراق، بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة الخاصة بهذه الزيارة، والتي تتضمن جولة بعدد من المواقع الأثرية، كما أشار بطريرك الكلدان مار لويس روفائيل خلال مؤتمر صحفي، إنها رسالة محبة وسلام ودعم للمسيحيين في العراق والتشجيع على البقاء في البلاد.





تبدأ الزيارة في الخامس من مارس 2021، وستتضمن العاصمة بغداد وإقليم كردستان، ولقاء مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إضافة إلى كبار المسئولين هناك، ويستقبل ملعب فرانسو حريري في أربيل 4 آلاف شخص لحضور قداس الأحد كما أشار منظمو الحفل.





وبهذه المناسبة كشفت تقارير أن البابا فرانسيس قام في وقت سابق بعمل إنساني عظيم، والقصة تدور في عام 2017 عندما تلقى هدية تحمل ملامح الصانع الإيطالي، وهي عبارة عن سيارة فاخرة من طراز لامبورجيني، ليقوم ببيعها في مزاد علني مقابل مبلغ مالي قدره 950 ألف دولار أمريكي.