سمير جعجع مهاجما قناة العالم الإيرانية: فاقد الشيء لا يعطيه

هاجم رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع، قناة العالم الإيرانيّة، على خلفية اتهام القناة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبي بالعمالة.

وقال خلال لقاء، عبر تطبيق "Zoom"، مع خريجي مصلحة الطلاب في حزب "القوّات اللبنانيّة": "لم ينس أحد منا "Iran Contra affair" الواقعة الموجودة في جميع كتب العالم ومراكز الدراسات والتي هي كناية عن أسلحة كانت تُنقل من إسرائيل إلى إيران في فترة الحرب الإيرانيّة, العراقيّة، وبالتالي فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه أو يتكلّم به".

وأضاف جعجع أن "اللغة التي تناولت بها قناة العالم الإيرانيّة بطريركنا غير مقبولة بتاتًا، فهو حقيقة ليس بطريرك الموارنة أو المسيحيين وإنما بطريرك لبنان، فمنذ الاستقلال حتى يومنا هذا كان بطريرك بكركي بطريرك لبنان، وكل ما سيق بحقّه من قبلهم هو فقط لمجرّد أن لديه آراء لا تتلاءم مع تطلعاتهم".

ولفت جعجع إلى أن "غبطة البطريرك بشارة الراعي لديه مواقف أصبحت معروفة، إن كان في ما يتعلّق بحياد لبنان أو بما يخص تدويل القضيّة اللبنانيّة، وهذا رأي سياسي يمكن للمرء أن يؤيده أو أن يكون ضدّه باعتبار أن كل فرد منا لديه كامل الحريّة في أن يؤيّد ما هو يريده، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على قناة "العالم" الإيرانيّة، اذ تبيّن لنا أنها ليست بقناة كما أنها لا علاقة لها بالعالم أساسًا".

وأضاف جعجع: "لقد نشرت قناة العالم الإيرانيّة منذ بضعة أيام تعليقًا على البطريرك الراعي لا يمت بصلة بمواقفه وهو كناية عن تهم وتهجمات شخصيّة لا علاقة لها بالواقع، إلا أنه وبكافة الأحوال فالأنظمة الشموليّة تباعًا، منذ ما قبل أيام ستالين، لطالما لجأت إلى أساليب مماثلة وهي تفتقر للمنطق ولا تعمد إلى مقارعة الحجّة بالحجّة وإنما تذهب مباشرة للهجوم بالشخصي على أي شخص من أصحاب الآراء التي لا تروق لها".