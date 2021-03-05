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سيارات

تراجع كبير في مبيعات فورد خلال شهر فبراير بنسبة 14 %

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت فورد الامريكية ثاني اكبر شركة لإنتاج السيارات في الولايات المتحدة عن تراجع مبيعاتها خلال شهر فبراير ، وذلك بنسبة 14.1 % إلى 163520سيارة ، وذلك مقابل 190255سيارة ، وذلك خلال الشهر نفسه من العام الماضي .


واكدت فورد أن المبيعات تفوقت خلال يناير ، وبلغت حصة فورد من سوق المبيعات التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة في شهر فبراير الحالي إلى 12 % مقابل 11.7 % خلال الشهر نفسه .

 

 ولكن تراجعت مبيعات فورد من سيارات الركوب ، وذلك خلال الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 65.2 % إلى 8516 سيارة ، وذلك مقابل 24443

بالنسبة للشاحنات الخفيفة بنسبة 3.6 % سنويا ، وذلك بنسبة تصل إلى 88787 شاحنة ، بينما تراجعت مبيعات السيارت من فئة السيارات الـ SUV، الرياضية بنسبة 10.2 % سنويا إلى 66217 سيارة .

 وعلى الجانب الاخر قامت فورد باستدعاء السيارة الأكثر مبيعا ، وهو موديل F150، والسبب هو عدم ربط زجاجهالامامي بشكل صحيح بالهيكل ،وهذا قد يؤدي إلى عدم بقاء الاجزاء في مكانها حال وقوع الحادث ، وهذا يزيد من خطر إصابة الركاب ،واكدت فورد أن هذا الاستدعاء سيكون من بداية شهر إبريل المقبل ، وستقوم بأخبار المستهلكين .

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