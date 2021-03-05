برلماني يطالب بوضع خطة للنهوض بالاستثمار الزراعي: أحد دعائم الاقتصاد القومى

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن الأمن الغذائي يمثل أهمية كبرى، ويحظى قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة بأهمية كبرى، وذلك يعود لأهميته بشكل عام فى دفع عجلة النمو بالاقتصاد القومى للأمام، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيتيجة، مطالبا اتخاذ آليات على الأرض تترجم رؤية الحكومة الاستراتيجية للتنمية الزراعية 2030.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات له اليوم، أن الاستثمار الزراعي يشكل أهمية كبرى فى الاقتصاد القومى، وتم ترجمة ذلك فى اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة هذه الرؤية من خلال زيادة مساهمة الزراعة فى نمو الدخل القومي ، وإيجاد فرص عمل جديدة ، وزيادة حجم الصادرات من السلع والمنتجات الزراعية وتحسين ميزان التبادل التجارى الزراعى بزيادة الصادرات وتقليل الواردات، والحد من الفقر خاصة فى الريف والقرى، وذلك من خلال زراعة مستدامة قادرة على المنافسة دوليا وعالميا.