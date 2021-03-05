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برلمان

برلماني يطالب بوضع خطة للنهوض بالاستثمار الزراعي: أحد دعائم الاقتصاد القومى

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:38 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
 
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن الأمن الغذائي يمثل أهمية كبرى، ويحظى قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة بأهمية كبرى، وذلك يعود لأهميته بشكل عام فى دفع عجلة النمو بالاقتصاد القومى للأمام، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيتيجة، مطالبا اتخاذ آليات على الأرض تترجم رؤية الحكومة الاستراتيجية للتنمية الزراعية 2030.
 
وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات له اليوم، أن الاستثمار الزراعي يشكل أهمية كبرى فى الاقتصاد القومى، وتم ترجمة ذلك فى اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة هذه الرؤية من خلال زيادة مساهمة الزراعة فى نمو الدخل القومي ، وإيجاد فرص عمل جديدة ، وزيادة حجم الصادرات من السلع والمنتجات الزراعية وتحسين ميزان التبادل التجارى الزراعى بزيادة الصادرات وتقليل الواردات، والحد من الفقر خاصة فى الريف والقرى، وذلك من خلال زراعة مستدامة قادرة على المنافسة دوليا وعالميا.
 
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عجلة الاستثمار الزراعى بدأت فى التحرك بخطوات ثابتة، ولكن على الوزارات المعنية اتخاذ خطوات جادة للنهوض بالاستثمار الزراعى عن طريق التوسع الأفقي والتوسع الرأسى، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي، وذلك لما يمثله من أمل حقيقى لرفع كفاءة الأراضى القديمة وزيادة إنتاجية المحاصيل فى الأراضي الحديثة والضامن لاستنباط سلالات ناجحة من كل المحاصيل تعطى ضعف الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، مما يأتى فى إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.
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