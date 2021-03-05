صلاح عبية: انتهاء الوظائف التقليدية خلال 10 سنوات

قال صلاح عبية، الرئيس الأكاديمى السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن علم الضوئيات يتكون من شقين أحدهما علمي وآخر تكنولوجي، مضيفا أن مصر بدأت في تصنيع خلايا شمسية ذات تكلفة بسيطة داخل معامل متخصصة.





وأشار عبية خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن الضوء ليس له كتلة ولكن له طاقة، ووزارة البحث العلمي تولي البحث اهتماما كبيرا من أجل تحقيق ما نطمح إليه.





وأضاف، أن أكبر مجمع هندسي على مستوى العالم أصدر تقريرا يكشف عن استخدام 20% من الطاقة على الإنترنت، منوها بأن هذا التقرير كان قبل أزمة كورونا، ولهذا بدأنا نعمل على هذه المشكلة من أجل حلها دون أي تأثير على الخدمة والطاقة.





وأشار إلى أنه أشرف على ما يقرب من 150 طالبا في مرحلة الماجستير، وهؤلاء الطلاب أصبحوا الآن زملاء وعلماء عالميين، مؤكدا أن مدينة زويل كانت بداية التقدم العلمي في مصر.





وتوقع أن تنتهي العديد من الوظائف التقليدية خلال الـ 10 سنوات القادمة، لافتا إلى أن الجامعات الحديثة تعمل على إعداد طالب لديه القدرة على التغلب على كل المصاعب والمشاكل التي يمكن أن تحدث.