أئمة الصلوات المفروضة في المسجد الحرام اليوم الجمعة

يؤدي خطبة اليوم، بالمسجد الحرام، الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، بينما يخطب في المسجد النبوي، الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

ويؤم المصلين في صلاة الجمعة، الشيخ عبدالله الجهني، ويؤمهم كذلك في صلاة العصر.

بينما يؤم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء، الدكتور ماهر المعيقلي، وسط اجراءات احترازية مشددة.

4000 عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام

وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على العناية بالأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة مدروسة تضمن سلامة المصلين والمعتمرين في جنبات المسجد الحرام وساحاته وأروقته.





وعن كيفية تغذية المسجد الحرام بالطاقة الكهربائية تحدث مساعد مدير الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة للشؤون الميدانية المهندس عامر اللقماني، قائلًا: يتم تغذية المسجد الحرام من خلال (4) محطات رئيسية قادمة من الشركة السعودية للكهرباء بجهد متوسط (13.8 ك ف) ومجموع أحمال يصل إلى (112) م.ف.أ حيث يتم تغذية محطتين رئيسيتين بالجهد المتوسط و يتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS) بحيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذي من شركة الكهرباء.





وأضاف: في حال فقدان التغذية لـ (2) مغذي من شركة الكهرباء يقوم النظام بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكيًا من خلال (8) مولدات بقدرة إجمالية (32) ميجا وات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض (400) فعن طريق (40) محول كهربائي موزعة على (13) محطة كهربائية فرعية.





وذكر اللقماني أن كل محطة تحتوي على لوحات رئيسية (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة يصل عددها إلى أكثر من (1348) لوحة كهربائية تغذي ما يصل إلى (120000) ألف وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية و (2600) مروحة متنوعة و(250) مروحة رذاذ.



