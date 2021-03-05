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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 5 مارس

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 5 مارس 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.75 جنيه ، البطاطس بين 1 و 2.3 جنيه ، البصل بين 2.50 و 5 جنيه.

وسجلت الكوسة بين 2 و 6 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 5 الى 13 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.25 و 3.5 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 5 جنيه.


فيما سجلت اسعار الملوخية بين 6 الى 9 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 4 جنيه .

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وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 6 و 16 جنيهات للكيلو.

وسجل البرتقال البلدى بين 2 و 4.5 جنيه، برتقال سكرى 3 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 4 و 7 جنيه للكيلو .

و سجل سعر كيلو اليوسفى بين 3.5 و 5.5 جنيها ، جوافة بين 4 و 7 جنيه ، الرومان بين 7 و 10جنيهات.



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