العراق.. خبراء مكافحة المتفجرات يفككون عبوتين ناسفتين في واسط

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن تمكن خبراء مكافحة المتفجرات من تفكيك عبوتين ناسفتين في محافظة واسط.

ونقلت السومرية نيوز، عن الوزارة في بيان، أنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة واسط يفيد بوجود جسم غريب في ناحية الحفرية، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد اجراء الكشف تبين انه عبارة عن عبوتين ناسفتين محليتي الصنع لتتم معالجتهما وفق الإجراءات القياسية".

يذكر، أن تعزيزات عسكرية وصلت من الجيش العراقي إلى محافظة ذي قار قادمة من محافظة نينوى لتأمين زيارة بابا الفاتيكان.

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس، اليوم الجمعة إلى بغداد، فيما يقيم الأحد قداسًا في أربيل (كردستان العراق) في ملعب رياضي. وسيمر -أيضا- بالموصل معقل تنظيم داعش الإرهابي السابق، في شمال البلاد.

ولن يتمكن البابا من الاختلاط بالحشود كما يحب، لأن السلطات العراقية فرضت الإغلاق التام من الجمعة إلى الإثنين. وهو سيستخدم على الأرجح سيارة مصفحة في أغلب تنقلاته.