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فن

صديقتي المميزة.. كندة علوش توجه رسالة لوالدتها في عيد ميلادها

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة كندة علوش علي تهنئة والدتها بعيد ميلادها.

ونشرت  كندة علوش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بوالدتها وعلقت قائلة: عيد ميلاد سعيد يا صديقتي الموهوبة والمميزة  أتمنى لك كل السعادة والنجاح في العالم .. سعيد جدًا لوجودك معنا و الاحتفال بعيد ميلادك .

يذكر ان  وجّهت الفنانة كندة علوش رسالة لجمهورها شديدة اللهجة بخصوص فيروس كورونا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت كندة علوش، عبر خاصية الاستوري: اليوم أكتر من أي وقت لازم نحس بالمسؤولية تجاه بعض اليوم نحنا مسؤولين عن سلامة و حياة بعضلا مكان للخلافات والنزاعات ومو وقت الأنانية والاستهتار عم نعيش أيام صعبة إذا ما فقدنا حد غالي معظم إلى حوالينا فقدوا اللة يحمي الي مضطر ينزل يمارس شغلو، ضروري نتعامل مع الوضع بمسؤولية شديدة. 

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.
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