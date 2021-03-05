اكتشف من يتعقبك بسهولة على آيفون.. ميزة جديدة في تحديث iOS 14.5

طرحت شركة آبل Apple ، النسخة التجريبية الثالثة من معاينة المطورين لنظام التشغيل التابع لها iOS 14.5، والذي يضم مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة، من بينها يحصل تطبيق Find My على بعض ميزات الأمان الجديدة.





وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، قد يحصل تطبيق التتبعFind My، على ميزة أمان جديدة تستخدم للمساعدة في منع سيئو النية، من استخدام الاجهزة التي يتم إقرانها وتتبعها في التطبيق من تعقبك والتجسس عليك.









وقد تم رصد الميزة التي تسمى تنبيهات أمان العنصر، في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 14.5، والتي تخبر مستخدمي هواتف آيفون ما إذا كان جهاز غير معروف يتم تعقبه بواسطة Find My، حتى يتمكن المستخدم من إزالته أو تعطيله.





وقد صممت شركة آبل ميزة الحماية الجديدة، لمواجهة السيناريو حيث يقوم أحد الأشخاص بإخفاء جهاز متوافق مع KFind My في جيب أو حقيبة شخصا آخر، ثم يقوم باستخدامها لتتبع حركاته أو تعقبه.





وكانت إعدادات تنبيهات سلامة العناصر قد ظهرت الإصدارات التجريبية الأولى من نظام التشغيل الحالي iOS 14.3، ولكن تمت إزالتها حتى ظهرت مرة أخرى في النسخة الثالثة من إصدار iOS 14.5، الذي تم طرحه أول أمس.





ويتم تمكين الإعداد افتراضيًا في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل، فإذا قمت بإيقاف تشغيل الإعداد فسيقوم النظام بتحذيرك من أن بعض الأجهزة الغير المعروفة يمكنها رؤية موقعك دون إذنا منك، وتشير آبل إلى الأجهزة الصغيرة التي يمكن ربطها بسلسلة مفاتيحك أو حقيبة سفرك للعثور عليها بسهولة، بما في ذلك AirTags.