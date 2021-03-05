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أخبار العالم

طائرة البابا فرنسيس تدخل أجواء العراق استعدادا للهبوط في مطار بغداد

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:02 م
البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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قسم الخارجي
أفادت قناة "دجلة" العراقية بأن طائرة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دخلت اجواء العراق استعدادا للهبوط في مطار بغداد الدولي.

التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم بـ 12 لاجئًا من العراق قبيل مغادرته متوجهًا إلى بغداد لبدء زيارة إلى العراق تستغرق 4 أيام.

وقال البابا فرنسيس، أمس الخميس، في رسالة إلى العراقيين، إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقني السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".

وأكد البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي، بُثت عشية توجهه إلى العراق: "أوافيكم حاجا تائبًا، لكي التمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب. أوافيكم حاجا يسوقني السلام".

وأضاف: "أخيرًا سوف أكون بينكم، أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم، وزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل".

ومضى يقول في جزء مكرس -خصوصًا- للمسيحيين الذين لا يزالون في العراق: "لا تزال في أعينكم صور البيوت المدمرة والكنائس المدنسة، وفي قلوبكم جراح فراق الأحبة وهجر البيوت" مشددًا: ”"سى أن يساعدونا الشهداء الكثيرون الذين عرفتم، على المثابرة في قوة المحبة المتواضعة".

ويصل البابا فرنسيس الجمعة إلى بغداد، فيما يقيم الأحد قداسًا في أربيل (كردستان العراق) في ملعب رياضي. وسيمر -أيضا- بالموصل معقل تنظيم داعش الإرهابي السابق، في شمال البلاد.

ولن يتمكن البابا من الاختلاط بالحشود كما يحب، لأن السلطات العراقية فرضت الإغلاق التام من الجمعة إلى الإثنين. وهو سيستخدم على الأرجح سيارة مصفحة في أغلب تنقلاته.
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