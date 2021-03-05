أستاذ ميكروبيولوجي: مصر تواكب التطورات العالمية لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن مصر شاركت في التجارب السريرية للقاح الصيني، مؤكدا أن نتائجه أثبتت كفاءة في الوقاية من فيروس كورونا





وأضاف عبد الجواد هاشم، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أن هيئة الرقابة الإدارية تتولى بالكامل الإشراف على صلاحية اللقاحات، ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية العالمية، لتأكيد أمانه وفعاليته.





وأكد أن مصر تواكب التطور العالمي للوقاية من فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية المضادة للفيروس.





وتابع: حتى الآن لا يوجد دواء محدد يقضي على كورونا، ولكننا نعمل على تقليل الأعراض، وسيظل اللقاح هو الناجي الوحيد من الفيروس.





ولفت إلى أن نسبة الوفيات قلت إلى 0.2%، ومعظمها تتركز على فئة كبار السن، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة.