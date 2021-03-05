ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ ميكروبيولوجي: مصر تواكب التطورات العالمية لمواجهة كورونا.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن مصر شاركت في التجارب السريرية للقاح الصيني، مؤكدا أن نتائجه أثبتت كفاءة في الوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف عبد الجواد هاشم، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أن هيئة الرقابة الإدارية تتولى بالكامل الإشراف على صلاحية اللقاحات، ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية العالمية، لتأكيد أمانه وفعاليته.

وأكد أن مصر تواكب التطور العالمي للوقاية من فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية المضادة للفيروس.

وتابع: حتى الآن لا يوجد دواء محدد يقضي على كورونا، ولكننا نعمل على تقليل الأعراض، وسيظل اللقاح هو الناجي الوحيد من الفيروس.

ولفت إلى أن نسبة الوفيات قلت إلى 0.2%، ومعظمها تتركز على فئة كبار السن، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ ميكروبيولوجي: السلالة الجديدة من كورونا ليست أكثر خطورة.. فيديو

أستاذ ميكروبيولوجي: جميع لقاحات كورونا آمنة

أستاذ ميكروبيولوجي: هذا هو الحل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا.. فيديو

تؤثر على اللقاح.. أستاذ ميكروبيولوجي يفجر مفاجأة عن تحورات كورونا

عالم أحياء يوضح حقيقة تحول عدوى كورونا إلى مرض مزمن

أستاذ ميكروبيولوجي: كورونا يسبب جلطات بالجسم.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد حسن يعلن موافقة أروابارينا على ضم فرجاني ساسي لـ بيراميدز

بهاف ستومك.. كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها..صور

تفاصيل صدام الــ3 دقائق بين موسيماني وكهربا .. وموقف اللاعب من البقاء بالأهلي

طرد مصطفى محمد.. القصة كاملة لـ إحالة رئيس جالاتا سراي ونائبيه للانضباط

Perodua سيارة جديدة تنافس هيونداي وكيا |فيديو

الإمارات تسجل 3072 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها