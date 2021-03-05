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رياضة

الترجي يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك في دوري الأبطال بتدريبات مغلقة

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:52 م
الترجي
الترجي
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عبدالحكيم ابو علم
يضع معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة اللمسات الأخيرة على خططه استعدادا للمواجهة المرتقبة غدا السبت أمام الزمالك المصري على ملعب رادس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الترجي استعداداته اليوم في حصة تدريبية مغلقة بالمركب الرياضي للنادي دون حضور الجماهير، علما بأن تدريبات الفريق أمس الخميس شهدت إقبالا كبيرا من المشجعين.

وينتظر أن يخوض الترجي المواجهة بصفوف مكتملة. وكان الشعباني وجه الدعوة لأغلب اللاعبين الأساسيين، وبينهم النجم الليبي العائد حمدو الهوني والحارس معز بن شريفية ولاعب الوسط غيلان الشعلالي والمهاجم أنيس البدري.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن السلطات كان تتجه للسماح بحضور عدد محدود من المشجعين المباراة، لكن تم التراجع بعد أن كشفت وزارة الصحة عن السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا.

ويتصدر الترجي، المتوج بلقب دوري الأبطال أربع مرات، المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط وخلفه مولودية الجزائر والزمالك برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يتذيل تونغيث السنغالي المجموعة برصيد نقطة واحدة.
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