انتخابات الصحفيين.. 80 عضوا فقط يسجلون بـ كشوف الجمعية العمومية

بلغ عدد الأعضاء المسجلين بـ كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المقرر انعقادها اليوم الجمعة، 80 عضوا فقط من الأعضاء المقيدين بـجداول النقابة، وذلك منذ فتح باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى ١٢ظهرا .





ومن المقرر أن يستمر التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم.



