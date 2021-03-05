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أخبار البلد

انتخابات الصحفيين.. 80 عضوا فقط يسجلون بـ كشوف الجمعية العمومية

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:52 م
انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
بلغ عدد الأعضاء المسجلين بـ كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المقرر انعقادها اليوم الجمعة، 80 عضوا فقط من الأعضاء المقيدين بـجداول النقابة، وذلك منذ فتح باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى ١٢ظهرا.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم. 

وسجل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمرشح لدورة ثانية، اسمه في كشوف الحضور للجمعية العمومية للصحفيين.

ومن جانبه أعلن  خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن مد فتح باب التسجيل لمدة ساعة.

وشهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إقبالا ضعيفا من الأعضاء مع فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباحا، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وحضر عدد محدود من الصحفيين أغلبهم من المرشحين وأنصارهم، ومن المقرر، أن يستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهر اليوم، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وعقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة خالد ميري، اجتماعًا لجميع المرشحين، بمسرح النقابة.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلى:

١-  التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى 15 مارس 2019. 


2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى ( فبراير 2021).

3 – اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية فى 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لـ(6) من أعضاء المجلس فى حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات فى اليوم التالى من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءًا. 6- ما يستجد من أعمال.  

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والمقرر بحضور نحو 4958 صحفيًا يمثلون 50+1 من المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، يتم تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتعقد يوم 19 مارس علي أن يكون النصاب القانوني لصحة الإنعقاد حضور نحو 2479 صحفيا يمثلون 25% +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
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