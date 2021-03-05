فاطمة أحمد الشاهد تكتب: النعيم في التنظيم

كثير من الناس عندما يسمعون عن موضوع تنظيم الأسرة يعتقدون أن هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية ؛ وفي الحقيقة أن هذا الموضوع هو ما أمرتْ به الشريعة وحثَّتْ عليه ، فتنظيم الأسرة جائز في الإسلام بدليل العزل الذي كان معمولًا به في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- حيث كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يعزلون.





كما أن الواجب على الآباء أن يُحسنوا تربية أبنائهم ، ويوفروا لهم ما يحتاجون إليه ماديًّا ومعنويًّا، لا سيما أن الآباء مسؤولون عن الأبناء أمام الله يوم القيامة، مصداقًا لقوله -صلى الله عليه وسلم-:(( كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته... ))، والنجاة من هذه المسئولية قد تتأتى بتنظيم الأسرة.





فضلًا عن ذلك فإن الله -عزوجل- أمر بالحفاظ على النفس فقال: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ..." ، ولذلك فإن في عدم تنظيم الأسرة خطورة على صحة الأم التي تعانى من آلام الحمل والولادة و الرضاعة وليس كل ذلك بهيّنٍ عليها ، وإني لأعجب كل العجب من رجل لا يبالى بذلك ويأمر زوجته أن تلد له من الأبناء ما شاء!! فهل من الدين أن نُجبر الزوجة على أن تُنجب كل سنة طفلًا لكي يرضى عنها زوجها ؟!!





والإجابة: لا، فديننا دين رحمة وعدل ونظام، ولا بد أن نرحم الأم ونعطيها فرصة للراحة بين كل ولادة، وأن نعْدِل بين الأبناء بحيث لا نأتي بطفل في عام وطفل آخر في العام الذي يليه، وبذلك يضيع حق أحدهم في العناية به، ومن هنا وجب علينا أن ننظم حياتنا حتى نريح ونستريح، لأن النعيم في التنظيم.