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رياضة

اليوم.. سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة أسوان

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:28 م
سموحه
سموحه
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منتصر الرفاعي
يستأنف اليوم، الجمعة، فريق سموحة، تدريباته الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، لمدة 48 ساعة عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أسوان، في إطار منافسات الجولة المقبلة من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال سموحة يقدم فيها سلسلة من العروض القوية خاصة وأنه الفريق الأقل هزيمة حتى الآن فى الدورى.

وطلب أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، من لاعبيه غلق صفحة مباراة الجونة نهائيا، والتفكير في مباراة أسوان، لتحقيق الفوز واستمرار المنافسة على المربع الذهبى هذا الموسم حيث يفصله فقط 3 نقاط عن احتلال المركز الرابع حاليًا.

ويعكف أحمد سامى على دراسة مباريات فريق أسوان تمهيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه فى الجولة القادمة من الدورى العام وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم، ورغبة كل فريق فى خطف نقاط المباراة الثلاثة.

ويعود فريق سموحة إلى استئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للفريق عقب مباراة الجونة فى الجولة الماضية من الدورى، وذلك لتخفيف الضغوط البدنية على اللاعبين بسبب توالى المباريات.

وسيضم الفريق اليوم السداسى الغائب عن مباراة الجولة الماضية محمد عبدالمنعم ورجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال ومحمود حليمو وحسام حسن بعد انتهاء الإيقاف والإصابات التى ضربت الفريق مؤخرا.
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