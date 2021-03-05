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تعليم

محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كورنيش النيل بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:52 م
تعليم اسيوط
تعليم اسيوط
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة واستكمال العمل في تطوير وتجميل كافة الميادين والشوارع الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة، لافتًا إلى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتعود المحافظة إلى سابق عهدها كـ"عاصمة للصعيد".

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وأوضح محافظ أسيوط أنه جار تطوير وتجميل كورنيش النيل بشارع الثورة بتخطيط الشوارع وطلاء البلدورات والأعمدة على جانبي الطريق وسور الكورنيش وتركيب مقاعد جديدة وذلك بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني بالمحافظة في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل المشاركة في أعمال التطوير والتجميل.



وأشار المحافظ إلى أنه يتم الاستعانة بطلاب مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاتهم في أعمال التطوير والتجميل تحت إشراف المعلمين والمتخصصين ضمن رؤية المحافظة التي نفذتها في العديد من الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث يتم توفير جميع المستلزمات والاحتياجات للطلاب ليقوموا بأعمال التجميل والتطوير مشيدًا بطلاب التعليم الفني ومجهودهم البارز في تطوير وتجميل شوارع وميادين وأحياء المحافظة وإبراز الشكل الجمالي لها.

كما وجه سعد رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب التعليم الفني والمتابعة المستمرة لتنفيذ خطط التطوير الموضوعة لرفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الحيوية.
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كورنيش النيل بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كورنيش النيل بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كورنيش النيل بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كورنيش النيل بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كورنيش النيل بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كورنيش النيل بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كورنيش النيل بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني
محافظ أسيوط: تطوير وتجميل كورنيش النيل بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني
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