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رياضة

أول رد فعل لـ مصطفى بعد طرده أمام أنقرة جوجو

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:13 م
طرد مصطفى محمد
طرد مصطفى محمد
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محمد السعيد
كشف تقرير صحفي عن رد فعل المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي، بعد طرده أمام أنقرة جوجو، في المباراة التي أقيمت، أول أمس الأربعاء، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي، وانتهت بخسارة جالاتا سراي 2 - 1.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد ضربه لاعب أنقرة جوجو بالكوع.

وذكرت  شبكة "cnnturk"، أن مصطفى محمد قال لزملائه عقب نهاية المباراة:" أنا مندهش بسبب حصولي على البطاقة الحمراء، لم أر أي شخص، وأنا أحاول السيطرة على الكرة".

وأضافت الشبكة التركية، أن لاعبي جالاتا سراي دعموا مصطفى محمد، حيث قالوا له أن هذه الأمور يمكن أن تحدث في كرة القدم".

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 7 مباريات حتى الآن في مسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 6 أهداف.

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني.
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