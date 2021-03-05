تعرف على التحديثات الجديدة في ميتسوبيشي أوتلاندر 2022

أزاحت ميتسوبيشي اليابانية الستار عن الجيل الجديد من سيارة اوتلاندر 2022، وكشفت عن وجود تحسينات كثيرة مقارنة كثير بالنسخة الحالية من السيارة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة SUV.
ومن المعروف أن ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 ستكون منافسا قويا في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة، والسيارات متعددة الأغراض بالإضافة إلى التجهيز الرياضي الصغيرة عن طرحها في الأسواق.
تستمد السيارة قوتها بنفس المحرك، وتعتمد على منصة، رغم أن كل سيارة منهما، وتنفرد بخصائص معينة من ناحية، وتوافر فئة الدفع الرباعي، والتحسين الفعلي لأنظمة القيادة، والتعامل مع السيارة.
وتعد الفئة الأغلى من السيارة هي فئة SAL، المزودة بحزمة التجهيزات المعروفة باسم تورنج، ويصل سعرها إلى 37640 دولارا للسيارة، من فئة الدفع الأمامي، وسيزيد السعر بمقدار 1800 دولار للسيارة ، من فئة الدفع الأمامي.
كما تعمل السيارة بمحرك 2.5 لتر، ويصل معدل استهلاك السيارة من فئة الدفع الأمامي ،إلى 6.5 لتر داخل المدن ، ويصل معدل السيارة من فئة الدفع الرباعي، وتعتبر هذه السيارة هي المنافس القوي لتويوتا راش ، ونيسان قشقاي ، وحتى الآن لم تعلن ميتسوبيشي عن السيارة أي معلومات أخرى خاصة بموعد صدورها.
ومن المعروف أن ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 ستكون منافسا قويا في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة، والسيارات متعددة الأغراض بالإضافة إلى التجهيز الرياضي الصغيرة عن طرحها في الأسواق.
تستمد السيارة قوتها بنفس المحرك، وتعتمد على منصة، رغم أن كل سيارة منهما، وتنفرد بخصائص معينة من ناحية، وتوافر فئة الدفع الرباعي، والتحسين الفعلي لأنظمة القيادة، والتعامل مع السيارة.
وتعد الفئة الأغلى من السيارة هي فئة SAL، المزودة بحزمة التجهيزات المعروفة باسم تورنج، ويصل سعرها إلى 37640 دولارا للسيارة، من فئة الدفع الأمامي، وسيزيد السعر بمقدار 1800 دولار للسيارة ، من فئة الدفع الأمامي.
كما تعمل السيارة بمحرك 2.5 لتر، ويصل معدل استهلاك السيارة من فئة الدفع الأمامي ،إلى 6.5 لتر داخل المدن ، ويصل معدل السيارة من فئة الدفع الرباعي، وتعتبر هذه السيارة هي المنافس القوي لتويوتا راش ، ونيسان قشقاي ، وحتى الآن لم تعلن ميتسوبيشي عن السيارة أي معلومات أخرى خاصة بموعد صدورها.