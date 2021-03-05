جبال من النفايات الخطرة.. الأمم المتحدة تحث التكنولوجيات الذكية على حماية الصحة

يزداد الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بكل اشكالها وينتهي العمر الافتراضي لكل هذة الأجهزة الذكية سنة بعد سنة، وتنعكس علي الصحة والتعليم والتجارة والتمويل وتتسبب مخلّفات هذه الأجهزة بما يمكن وصفه بموجة عاتية من النفايات الإلكترونية، التي تهدد سلامة البيئة وصحة الإنسان بمخاطر المعادن الثقيلة والأبخرة السامة.





وتعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النفايات الإلكترونية بأنها "أي جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية وصل إلى نهاية عمره التشغيلي "وهذا يشمل أي جهاز منزلي أو تجاري يحتوي على دوائر إلكترونية أو مكونات كهربائية يتخلص منه المالك من دون الرغبة في إعادة استخدامه.









تنمو جبال من النفايات الخطرة من المنتجات الإلكترونية بصورة كبيرة في البلدان النامية، بمقدار 500 في المائة أحيانا ودعت الأمم المتحدة الي تنظيم استخدامات التكنولوجيات وإعادة التدوير ووضع أنظمة جديدة لحماية الصحة العامة والبيئة.





ارتفاع نسبة النفايات الإلكترونية





ووفقا لتقرير صادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة (يونيب)، من المنتظر أن ترتفع بحدة ما تسمى بالنفايات الإلكترونية من المنتجات منها على سبيل المثال أجهزة الكمبيوتر القديمة، والطابعات والهواتف المحمولة واجهزة الاستدعاء اللاسلكية، الصور الرقمية، وأجهزة الموسيقى، والثلاجات، ولعب الأطفال والتلفزيونات، مواكبة نمو المبيعات في دول مثل الصين، والهند، وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال السنوات ال 10 المقبلة.





وتوقعت هذه الدراسة، إعادة التدوير من النفايات الإلكترونية الى الموارد، التي أطلقت في اجتماع خبراء في النفايات الخطرة في بالي، إندونيسيا،و بحلول عام 2020 سوف تكون النفايات الإلكترونية من أجهزة الكمبيوتر القديمة قد قفزت بنسبة 500 في المائة من مستويات عام 2007 في الهند؛ ومن 200 إلى 400 في المائة في جنوب افريقيا والصين. في حين سترتفع نفايات الهواتف النقالة القديمة الى سبعة اضعاف في الصين و 18 ضعفا في الهند.





في الوقت نفسه، فإن معظم النفايات الإلكترونية في الصين يتم تداولها بطريقة غير سليمة، ويتم حرق الكثير منها لاستعادة المعادن الثمينة مثل الذهب.





وقال أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لليونيب ان الصين ليست وحدها في مواجهة هذا التحدي الخطير نظرا لارتفاع نسب الملوثات الالكترونية قد تواجه الهند والبرازيل والمكسيك وغيرها من الدول ارتفاعا في الأضرار البيئية ومشاكل صحية إذا ترك إعادة تدوير النفايات لأهواء القطاع غير الرسمي."





"وبالإضافة إلى الحد من المشاكل الصحية، فقد يساهم دعم معدلات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في البلدان النامية على توليد فرص عمل وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، واستعادة طائفة واسعة من المعادن الثمينة بما في ذلك الفضة،والذهب،والبلاديوم والنحاس والإنديوم وتتمكن الكثير من البلدان من خلال التخطيط المسبق الي تحول التحدي الإلكتروني الى فرصة الكترونية".



