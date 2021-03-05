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رياضة

ربنا يخليكي ليا.. سيف زاهر يحتفل بعيد ميلاد والدته

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرص الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، علي تهنئة والدته بعيد ميلادها .

و نشر سيف زاهر صورة تجمعه بوالدته وعلق علي الصورة قائلا: كل سنة و انت طيبة يا امي ربنا يخليكي لي.

يذكر ان تعرض الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أكده الزميل الصحفى بسام أبوبكر، أحد معدى البرامج بقناة «أون تايم سبورتس».

وكتب «أبوبكر» عبر صفحته بموقع «فيس بوك» إن «زاهر» يخضع في الوقت الراهن إلى العزل المنزلى لتلقى العلاج.

وتلقى الإعلامى سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق العديد من الاتصالات من جانب محبيه للاطمئنان على الحالة الصحية.
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