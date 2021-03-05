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مراسم استقبال البابا فرنسيس في مطار بغداد.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:36 م
مراسم استقبال البابا
مراسم استقبال البابا فرنسيس
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البهي عمرو
عرضت قناة إكسترا نيوز بثًا مباشرًا لـ وصول البابا فرنسيس الى العراق.

وكان فى استقبال البابا فرنسيس، رئيس الوزراء العراقي، واقيم لـ البابا فرنسيس مراسم استقبال رسمية.

أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس الى العراق ، التي تبدأ رسميًا اليوم الجمعـة .

ويرافق البابا، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي ، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس الى الأراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .

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