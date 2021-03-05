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رياضة

جعلان العماني يتعاقد مع الزيات لتولي تدريب براعم النادي

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:29 م
صدى البلد
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يسري غازي
أعلن نادي جعلان العماني ، التعاقد مع عبدالله الزيات لاعب الأهلي وسموحة السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني ، لتولي مهمة المدير الفني لفريق البراعم بالنادي الرياضي.
وقال محمد المشايخي،  مدير أكاديمية الكرة بالنادي، فى تصريحات له إنه تقرر عودة التدريبات الخاصة للمشتركين خلال هذا الموسم اعتبارا من غدا السبت.
أضاف فى تصريحات له أن هناك استعدادات على أعلى مستوى من أجل عودة واستقبال المشاركين فى الأكاديمية.
وأكد ان الأمور تسير بشكل جيد جدا فى هذا الاتجاه مع تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التى اتخذها النادى فى هذا الشأن.
واعتمدمجلس إدارة نادى جعلان ، فى اجتماعه الأخير، تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بالفريق الابل وقطاع الناشئين فى الموسم الجديد.
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