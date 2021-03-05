كاتبة عراقية: الفرح يعم البلاد بزيارة البابا فرنسيس بعد أزمات الدولة المتلاحقة

قالت الكاتبة الصحفية في بغداد نغم التميمي، إن الجميع فى حالة فرح بوصول البابا فرنسيس الى العراق، موضحة أن الزيارة جاءت فى وقت هام، وبعد الأزمات الخاصة بكورونا.
وأضافت خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن البابا فرنسيس كان فى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأكدت أن البابا سيعقد جلسات مع المسئولين.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية منذ ثلاثة أيام تقوم بعمل تأمين وهناك إجراءات أمنية وصحية مشددة بالأماكن التى سيتواجد بها البابا فرنسيس خلال الزيارة.
وأفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس الى العراق، التي تبدأ رسميًا اليوم الجمعـة.