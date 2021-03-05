كاتبة عراقية: الفرح يعم البلاد بزيارة البابا فرنسيس بعد أزمات الدولة المتلاحقة

قالت الكاتبة الصحفية في بغداد نغم التميمي، إن الجميع فى حالة فرح بوصول البابا فرنسيس الى العراق، موضحة أن الزيارة جاءت فى وقت هام، وبعد الأزمات الخاصة بكورونا.





وأضافت خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن البابا فرنسيس كان فى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأكدت أن البابا سيعقد جلسات مع المسئولين.





وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية منذ ثلاثة أيام تقوم بعمل تأمين وهناك إجراءات أمنية وصحية مشددة بالأماكن التى سيتواجد بها البابا فرنسيس خلال الزيارة.





و أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس الى العراق، التي تبدأ رسميًا اليوم الجمعـة.









ويرافق البابا، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي ، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس الى الاراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .



