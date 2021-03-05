سارة الدقن تكتب: حتى لا ننسى ضعاف السمع من كبار السن

فقد يعاني كبار السن من الإصابة بفقدان حاسة السمع بالتدريج، حيث يؤثر تقريبًا على 25% من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 65-74 عامًا، وتزداد هذه النسبة لتصل إلى 40% في العقد الثامن والتاسع من العمر، فيشعر الشخص المصاب بالحاجة إلى رفع صوت التلفاز أو الطلب من المتحدث إعادة الحديث لأكثر من مرةٍ، فما سبب هذه الحالة؟ وكيف يتمّ علاجها؟





* أسباب ضعف السمع عند كبار السن على الرغم من أنّه لم يتم معرفة الأسباب التي تقف خلف الإصابة بضعف السمع، إلّا أنّها قد تكون إحدى الأسباب الآتية:





١_موت الخلايا العصبية في الأذن عند الشخص بشكلٍ بطيءٍ كلّما تقدّم في السن

.٢_ تصلب الشرايين التي تغذي القوقعة في الأذن الداخلية. تاثير تراكم الضوضاء على مرّ السنوات.

٣_ تراجع قدرة المخ على الاستجابة للأصوات بسبب التقدم في السن، حيث إنّ جميع أجهزة الجسم تضعف مع التقدم في السن...

*أعراض ضعف السمع عند كبار السن يظهر الكلام مبهمًا غير مفهومٍ ولا يمكن التركيز في معناه، وتزداد هذه المشكلة عندما يكون هناك ضجيجٌ في البيئة المحيطة. تقلّ القدرة على فهم وسماع الأصوات العالية، حيث يصبح فهم صوت الرجل المنخفض أفضل من فهم صوت المرأة المرتفع والرقيق. الاستماع إلى صوت صفيرٍ وطنين في الأذن، وتزداد هذه الأصوات مع تقدم الإصابة. تحدث الشخص المصاب بصوتٍ مرتفع حيث يكون يُسمع نفسه.





* مستويات ضعف السمع عند كبار السن إصابة بسيطة: حيث يصاب الشخص بخللٍ بسيطٍ يصعب معه تمييز الاصوات الخافتة او المعتادة. إصابة معتدلة: حيث يصبح المريض غير قادرٍ على تمييز الأصوات العالية والمرتفعة. إصابة حادة: حيث يعاني الشخص من فقدانٍ كاملٍ للسمع، فلا يعتمد على السمع أصلا في هذه الحالة..





طرق علاج ضعف السمع عند كبار السن تعدّ مشكلة ضعف السمع عند كبار السن من المشاكل التي لا حلّ لها ولا يمكن علاجها وإعادة السمع إلى سابق عهده بشكلٍ طبيعي، وإنّما يلجأ الشخص إلى استخدام السماعات التي تضخم الصوت وتزيد تركيزه داخل الأذن، وتتعدد أنواع السماعات حسب مستوى الإصابة، ورغبة المريض، فقد يثبتها الطبيب داخل الأذن أو على الصيوان الخارجي.





* طرق الوقاية من الإصابة بضعف السمع عند التقدم في السن الابتعاد عن تعريض الأذن للضوضاء والأصوات الصاخبة والعالية على مدى السنوات. الابتعاد عن إدخال السوائل والأدوات الحادة في الأذن لمحاولة تنظيفها من الصمغ. وقاية الجسم من الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري. الابتعاد عن التدخين وأماكن وجود المدخنين. مراجعة الطبيب فور الشعور بأي ألمٍ أو عرضٍ قائم...